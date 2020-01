Mourinho furioso nel primo match del 2020: “Sono stato scortese, ma con un idiota”

La Premier League come ogni 1 gennaio dà il benvenuto al nuovo anno sul campo. Nove partite e un programma ricco per questo inizio di 2020 che non è partito nel migliore dei modi per Mourinho. Tottenham sconfitto 1-0 al St. Mary’s contro il Southampton, al quale è bastato un gol di Ings al 17′, e il portoghese ammonito al 77′ perché protagonista di un episodio particolare. Lo Special One ha invaso l’area tecnica avversaria e si è avvicinato alla panchina dei Saints, andando dritto verso un collaboratore di Hasenhüttl intento a prendere appunti tattici sulla gara, tanto che inizialmente si è pensato che quel giallo fosse proprio per quella che è subito sembrata una palese operazione di ‘spionaggio’. Nel post partita poi lo stesso Mourinho ha spiegato il motivo dell’ammonizione da parte dell’arbitro Mike Dean: “Giusto il cartellino giallo, sono stato scortese. Ma lo sono stato con un idiota”. Telegrafico ma con dichiarazioni che lasciano poco spazio all’interpretazione. E il 2020 di Mou inizia così.

