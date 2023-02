Mourinho: “Ko con la Cremonese? ANapoli ero orgoglioso della squadra, adesso no”

Nel post-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Roma-Cremonese” trasmessa in esclusiva assoluta su Canale 5, l’allenatore della Roma Josè Mourinho ha dichiarato nel corso di ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Canale 5: “Fuori dalla Coppa Italia? Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma fuori casa. Hanno vinto meritatamente e sono in semifinale con merito. Noi paghiamo un primo tempo orribile, di un livello molto basso. Dopo nel secondo tempo c’è stato un errore individuale, come nel primo, ma nel primo tempo c’è stato un contesto in cui abbiamo giocato male. Nel secondo abbiamo anche avuto sfortuna, potevamo fare gol prima ma va bene così. Abbiamo una rosa che fa fatica con le rotazioni e a giocare tre partite in una settimana. Ma con un primo tempo giocato così, abbiamo meritato l’eliminazione. A Napoli abbiamo fatto una grande partita e ho detto che ero orgoglioso della squadra pur avendo perso, oggi non posso dirlo. Ora il mio lavoro mi dice che devo concentrarmi sulla nuova partita fra tre giorni. Pentito per il troppo turnover? È sempre la vecchia storia del dopo gara, perché prima del match lo staff medico mi dice che alcuni giocatori sono a rischio e abbiamo anche una partita sabato e non abbiamo una rosa per fare rotazioni ci penso, Se faccio giocare Dybala e poi si fa male e sta fuori per un mese, magari ti qualifichi ma poi resta fuori. È un po’ strano che giochiamo di nuovo sabato, mi hanno detto che domenica c’è il rugby e che lunedì non possiamo giocare perché il campo sarà distrutto. Purtroppo, se cambio i giocatori e la squadra non va bene è un problema, se non li cambio e si fanno male è sempre un problema. Ma dopo più di mille partite da allenatore devo essere obiettivo: abbiamo fatto un primo tempo orribile, abbiamo giocato male e la colpa è di tutti, non voglio buttare colpe addosso ai giocatori. La lettera di Zaniolo? La proprietà è stata molto chiara e non farò nessun commento”.