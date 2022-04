Mourinho: “Murales di Maradona? Un saluto ad un amico mio, quando tornerò a Napoli lo farò sempre”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida col Napoli: “Sappiamo che non sara’ una gara semplice. Siamo positivi, abbiamo fiducia nella panchina, con gente sempre motivata. Sara’ un match difficile, importante per noi e per loro. La Juve e’ troppo forte per lasciar perdere il quarto posto in questo finale di stagione. Abbiamo bisogno di punti. Il Murales Maradona? E’ un uomo, un amico mio, ogni volta che tornero’ a Napoli faro’ lo stesso, perche’ e’ piu’ difficile andare a Buenos Aires. Non c’entra niente col calcio”.