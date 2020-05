Movida, aperitivi in gruppo senza mascherine. L’ira dei sindaci: «Chiudiamo tutto»

Assembramenti, molti senza mascherina, stradine affollate. Lo scenario appena descritto è la zona della Vucciria a Palermo, storico mercato con decine di pub e locali e punto di riferimento della movida cittadina. Nei giorni scorsi il sindaco Leoluca Orlando aveva avvertito: «Sono pronto a chiudere le piazze se non si rispetteranno le distanze». Dopo le immagini diventate virali, il sindaco ha pronunciato il suo ultimatum: «Bisogna smettere di fare passeggiate inutili nella stessa strada, creando condizioni per un danno irreparabile». Il refrain s’è come srotolato in molte altre piazze. A Ferrara il sindaco Alan Fabbri (da oggi) ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto. Non gli sono piaciuti gli assembramenti nelle piazze. Ad Ascoli ha parlato il questore Pomponio: «Così non va bene». Non c’entra la movida a San Severo (Foggia) dove la voglia di festa ha preso le forme dei fuochi d’artificio in onore della Madonna del Soccorso nel rione Luisa Fantasia. I festeggiamenti non erano autorizzati. Un video riprende la scena. E in un post su Facebook è comparsa la dedica ad un boss (Coccione), ucciso due anni fa.