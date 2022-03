Moviola GdS – Dubbi su Bennacer-Koulibaly; Tomori non tocca mai il pallone

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato della moviola degli episodi in area di rigore. Alla fine Orsato ha ricevuto un 6 come voto:

“Sacrosanta la lotta ai rigorini, palese l’idea di Orsato di usare un certo metro (metro tenuto coerentemente), però i due episodi da presunti rigori sono al… confine. Al 4’ pt, Bennacer si infila in area e Koulibaly cerca la frenata non riuscendoci del tutto, visto che il contatto (con anca e gamba destra) col milanista c’è. Orsato non reputa il contatto travolgente e da rigore. Al 13’: Tomori interviene da dietro su Osimhen (gamba destra contro il polpaccio) e non tocca mai il pallone. Il colpo c’è e Orsato non lo reputa punibile: nei 2 casi prevale l’occhio (per dinamica e intensità) del direttore di gara”.