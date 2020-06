Mundo Deportivo – Real Madrid pronto ad inserire 2 contropartite per prendere Fabian

Uno dei calciatori più appetiti in Europa è sicuramente l’azzurro Fabian Ruiz. I maggiori club sono in agguato pur di portare a casa lo spagnolo. Come riferisce “Mundo Deportivo” il Real Madrid non sarebbe disposto a pagare la cifra di 100 milioni di euro, cosi come ventilata dai rumors di mercato, per portare il giocatore al Santiago Bernabeu: la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 si farebbe sentire anche per le casse delle Merengues, disposte invece a inserire in un’eventuale trattativa Jovic o James