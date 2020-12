Munoz su Maradona: “Il Barcellona fece un errore nel venderlo a Napoli. Sarebbe potuto diventare quel che è ora Messi”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Victor Munoz, ex allenatore di Mr Gattuso al Sion ed ex compagno di squadra di Maradona al Barcellona:

“Ho giocato anche per la Sampdoria, vincendo peraltro contro il Napoli in Coppa Italia. Gattuso? In questo momento il Napoli è una squadra importante, lui poi ha allenato anche il Milan. In Italia è certamente un allenatore. Nel calcio tutto è possibile, per cui quando sei stato un grande giocatore logicamente è più facile fare l’allenatore. Ha una preparazione importante, perché ha avuto esperienze all’estero.

Maradona? La verità è che si è trattato di un colpo troppo duro questa notizia. Diego è stato un genio per il calcio e un’eccellente persona, che ha avuto una vita di successo ma anche difficile. Quando ho saputo la notizia è stata dura. Ci sono tanti episodi di Maradona fuori dal campo ma penso che se lui avesse giocato solo a calcio, senza avere un altro tipo di vita, sarebbe stato il miglior giocatore per almeno 15 anni e il Napoli ne avrebbe beneficiato anche più. Un errore del Barcellona venderlo al Napoli? Assolutamente, Diego poteva fare a Barcellona quello che sta facendo Messi ora. Dietro c’era anche una squadra forte, ci sarebbe stata una supremazia in quell’epoca, invece poi emersero Napoli e Milan in quegli anni. Se Maradona fosse rimasto a Barcellona, sarebbe stato un successo.

Messi al Napoli avrebbe fatto come Maradona? Non lo so, non ha la stessa personalità, non sono uguali, è un’altra maniera di vivere e un altro calcio. Le condizioni calcistiche sono cambiate tanto, prima gli arbitri non proteggevano i giocatori importanti. Ora arrivano cartellini gialli e rossi, prima non era così. Maradona ha vissuto un calcio più duro di quello che c’è adesso.

Napoli-Real Sociedad? Il Napoli ha segnato, poi la Real ha lottato molto giocando a calcio, facendo combinazioni. La partita è stata bella, poi negli ultimi minuti c’è stato un po’ di contro-calcio. Ieri peraltro alla Real mancava qualche giocatore importante. In questa stagione si tratta di una big, sta giocando molto bene, forse la migliore della Liga per quanto riguarda il gioco”.