Muore a 11 anni piccola promessa del calcio, il sindaco di San Giorgio a Cremano: “Non ci sono parole per la scomparsa di Mattia”

Il giovane calciatore Mattia, di soli 11 anni, è prematuramente scomparso nelle scorse ore dopo un infarto che lo ha colpito nel sonno circa undici giorni fa. Il Sindaco di San Giorgio a Cremano lo ha ricordato con un post su Facebook:

“Cari concittadini purtroppo Mattia non ce l’ha fatta. Abbiamo sperato in tanti che la piccola promessa del calcio locale, appena undici anni, si risvegliasse dopo essere stato colpito da un infarto. In questi giorni tramite il mister Vincenzo Neutro del San Giorgio calcio ricevevo le notizie sullo stato di salute del ragazzo che era descritto come un vero leone.

“Tanti hanno pregato per lui, la nostra comunità si è mostrata, ancora una volta, premurosa e solidale, ma non è bastato. A titolo personale e a nome dell’Amministrazione Comunale esprimo il massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Non ci sono altre parole che possano lenire un dolore così grande”.

Alla famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di IamNaples.it.