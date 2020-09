Nacho, l’intermediario: “Napoli piazza gradita. Il Real andrà incontro alle sue esigenze”

Nelle ultime ore dalla Spagna arrivano notizie di un interessamento del Napoli per il difensore centrale Nacho del Real Madrid. Elemento che piaceva agli azzurri già ai tempi di Rafa Benitez. Marco Busiello, intermediario e partner per l’Italia dell’agente del difensore del Real Madrid, Juanma Lopez, ha parlato della situazione del giocatore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Andrà via dalla Spagna? Nacho è un ragazzo molto serio, piace un po’ a tutti i club per le sue caratteristiche”.

Busiello, poi, ha evidenziato: “E’ uno di quei calciatori che ovunque giocherebbe molto di più che al Real Madrid, per ovvi motivi. Anche se si ritaglia sempre i suoi spazi dietro Sergio Ramos e Varane nella squadra spagnola. Lui vorrebbe avere trovare continuità, si sta valutando ogni possibilità sia in Italia e all’estero. Il Real Madrid, per il tipo di ragazzo che è Nacho, andrà incontro alle sue esigenze per il futuro. Napoli piazza gradita? Certamente sì, non ci sono preclusioni poi vedremo se si apriranno dei discorsi”.