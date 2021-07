Nainggolan a Sky: “Il Napoli di Spalletti può fare grande calcio, sarà tosto”

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista belga Radja Nainggolan, tornato all’Inter dopo il prestito al Cagliari, si è espresso, tra le altre cose, in merito a quello che potrà essere il nuovo Napoli targato Spalletti.

Cosa ti aspetti per il tuo futuro?

“Io cerco sempre di dare il massimo di me stesso, ovunque esso sia. Ad oggi non so ancora dove sarà: se sarà a Cagliari, cercherò di portare questa squadra il più in alto è possibile. Se sarà all’Inter, cercherò di giocarmi le mie chance“.

Cosa pensi di questa nuova chance con Spalletti?

“Può fare un grandissimo calcio, hanno tanti giocatori di qualità e secondo me il Napoli quest’anno può essere molto tosto“.