Nainggolan: “Juve, non ti odio. Ma direi sempre di no”

Nella lunga diretta Instagram di oggi, Radja Nainggolan ha anche affrontato il tema del suo complicato rapporto con la Juve: “Io non odio nessuno. Non sono mai andato alla Juve non perché la odio, ma perché, per come sono io personalmente, non mi sentirei mio uno scudetto vinto facendo 5 partite all’anno. Forse all’inizio, per paura di non giocare, preferivo fare un altro percorso. Da lì nascono le mie dichiarazioni da cui dicevo meglio uno scudetto a Roma che vincerne dieci a Torino, perché lì vincere è la normalità. Io preferisco giocare contro i più forti, provando a vincere”.

Ma se la Juve ti chiamasse adesso?

“Direi di no. Sempre e comunque”.