Nani: “Arnautovic? Lo vedrei bene al Napoli, Osimhen perfetto per la Premier”

Gianluca Nani, direttore sportivo molto attivo in Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Arnautovic al Napoli? E’ un giocatore forte, lo vedrei bene al Napoli. Sa fare tutto, ha personalità, forza fisica e sa giocare bene spalle alla porta. Purtroppo è stato costellato da infortuni che non gli hanno permesso di fare quello che poteva. Può fare ancora molto di più, è un giocatore davvero forte. Osimhen perfetto per la Premier? E’ perfetto per chiunque. Le cifre che il Napoli cercherebbe spaventano, ma Osimhen è un grande giocatore e vale quel prezzo in rapporto al mercato. Chi lo compra è perché evidentemente vuole subito risultati e Osimhen te li garantisce oltre che una rivendita. Sa fare tutto, è un calciatore che per la Premier fa la differenza e non mi stupisco che lo vogliano i club inglesi”.