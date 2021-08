Napoli, a Spalletti andrebbe bene la conferma di tutti i big a disposizione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha voluto mettere subito in chiaro il suo pensiero sull’essere un allenatore aziendalista che “mai metterebbe in difficoltà il proprio datore di lavoro. Così, non ha fatto una piega quando gli è stato comunicato che, probabilmente, il Napoli resterà così com’è, non dovrebbero arrivare sorprese dal mercato. A lui andrebbe già bene se il presidente gli confermasse tutti i giocatori che ha a disposizione, compreso Lorenzo Insigne”.