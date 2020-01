Napoli, Amrabat non convinto dalla proposta. Vuole la clausola

L’incontro di oggi tra il procuratore di Sofyan Amrabat e l’Inter è un vertice che arriva dal mancato accordo, la scorsa settimana, fra il Napoli e l’entourage del giocatore. Perché il centrocampista dell’Hellas Verona, una delle sorprese di questo campionato, non ha intenzione di accettare il trasferimento in azzurro alle condizioni di De Laurentiis: vuole una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, una condicio sine qua non che potrebbe far saltare la situazione. Bene, invece, la situazione contrattuale offerta da 1,8 milioni di euro per quattro anni, a partire da giugno. Così l’Inter – spettatore molto interessato – potrebbe infilarsi nella contrattazione: valutazione intorno ai 20 milioni e quadriennale simile per chiudere, anche se non sembra imminente.

Fonte: tmw