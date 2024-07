Napoli-Anaune 4-0, le pagelle di IamNaples.it: ottimo esordio di Spinazzola, bene Cheddira e Gaetano

Nella prima di Antonio Conte, il Napoli batte l’Anaune 4-0 al campo sportivo di Carciato. In gol Spinazzola nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Cheddira su calcio di rigore, Gaetano e Ngonge. Sabato ci sarà la seconda amichevole contro il Mantova, che chiuderà il ritiro di Dimaro. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Caprile 6,5: Gestisce bene il pallone, l’Anaune riesce anche a rendersi pericolosa in un paio di occasioni. In uscita compie un’ottima parata. Dall’intervallo Contini 6: A differenza di Caprile, non viene praticamente mai impegnato dagli attaccanti dell’Anaune.

Rafa Marin 6,5: Sempre in anticipo sugli avversari e molto preciso nei lanci lunghi. Un buon impatto sulla partita a livello fisico. Dall’intervallo Mezzoni 5,5: Si sgancia in avanti diverse volte, va anche al tiro in un’occasione, ma commette tanti falli e sbaglia diversi appoggi che rallentano l’azione.

Rrahmani 6,5: Nonostante un avversario modesto, è sempre stato bravo negli anticipi e nell’impostazione da centrale. In occasione del gol, tra l’altro, si ritrova a lavorare sull’azione come braccetto di destra. Dall’intervallo Ostigard 6: Cala l’Anaune e lui può controllare bene la situazione appoggiando il pallone a chi gli sta vicino, sfiora anche il gol di testa.

Juan Jesus 6: Anche lui offre una buona prova, è chiaro che le gambe siano un po’ appesantite dal tantissimo lavoro svolto durante la settimana, ma è spesso pulito negli interventi. Dall’intervallo Natan 6: Corretto negli anticipi e negli appoggi, a volte si sgancia anche in avanti per offrire uno spunto in più alla manovra.

Mazzocchi 6: Si propone con frequenza e dalla sua parte arrivano tanti cross pericolosi. Si fa beccare troppe volte in fuorigioco e sbaglia un gol clamoroso davanti a Gionta. Dall’intervallo Zerbin 6: Quando prende velocità diventa molto difficile da prendere, deve migliorare un po’ nella precisione dei cross, ma il ‘quinto’ è il suo ruolo ideale.

Anguissa 6: E’ lui a dover prendere in mano il gioco, a volte lo fa e a volte no. Capita che non vada a mille durante la partita e sbagli degli appoggi, ma il tutto è figlio di una preparazione molto dura. Dall’intervallo Iaccarino 6: Gioca con personalità, si fa vedere per ricevere il pallone e lo smista con grande qualità.

Cajuste 5,5: Deve ancora trovare le misure giuste quando si tratta di fraseggiare velocemente. Prova a inserirsi, ma viene ben controllato dagli avversari, può fare di più. Dall’intervallo Russo 6: Anche lui, come Iaccarino, si fa vedere molto per muovere il pallone con velocità, tenta anche il tiro per sorprendere il portiere e strappa applausi.

Spinazzola 7: Uno dei più in palla insieme a Politano. Riesce a essere sempre concreto e a fare giocate utili che possano dare una mano alla squadra in zona offensiva. Segna un bel gol dopo aver tagliato da una fascia all’altra. Dall’intervallo Mario Rui 6: Si propone sempre per gestire il pallone con la sua solita qualità, diversi cross interessanti che mettono in difficoltà l’Anaune.

Politano 6,5: Dei tre davanti è quello che tocca più palloni e che è costantemente una spina nel fianco degli avversari. Prende in mano il gioco del Napoli in zona offensiva e duetta bene con Mazzocchi. Dall’intervallo Ngonge 7: Dopo un inizio un po’ in sordina, prende il pallone e fa praticamente tutto ciò che vuole. Si prende la soddisfazione di segnare e va anche vicino alla doppietta.

Lindstrom 5,5: Non salta quasi mai l’uomo, soprattutto a difesa schierata non riesce a dare il giusto impatto sulla partita rendendosi pericoloso. Sfiora il gol di testa, ma ci si aspetta di più. Dall’intervallo Gaetano 7: Quando gioca più vicino alla porta può dar sfogo a tutte le sue qualità, segna un bel gol e va anche vicino alla doppietta.

Simeone 5,5: Ci si aspettava qualcosina in più dal Cholito, la giocata più importante della sua partita è il pressing su Gionta che in pratica mette davanti alla porta Mazzocchi. Dall’intervallo Cheddira 7,5: Buona prestazione per il centravanti, che si conquista un rigore e lo trasforma e dopo sigla anche due assist oltre a diverse giocate interessanti.

All. Conte 6,5: Le gambe sono pesanti, però già si è intravista la sua mano. Politano che entra dentro il campo lasciando spazio a Mazzocchi sulla destra, per esempio, ma anche la partecipazione attiva dei centrali ai lati di Rrahmani. Certo, ci sarà ancora da lavorare soprattutto sui due di centrocampo, ma con la preparazione ‘massacrante’ è normale che le cose non siano ancora perfette, dopo soli cinque giorni dall’inizio del ritiro. Ci sono, però, dei segnali positivi da Gaetano che gioca a ridosso della punta e anche dalla qualità in fase d’impostazione di Rafa Marin, giusto per fare qualche esempio. Sabato contro il Mantova sarà un test più indicativo.

Nico Bastone