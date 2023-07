Napoli-Anaune 6-1, le pagelle di IamNaples.it: molto bene Vergara

Finisce la prima amichevole del Napoli nel ritiro pre-campionato di Dimaro, con la vittoria contro l’Anaune finita 6-1. Le pagelle di IamNaples.it.

Contini 6: Gestisce bene la palla costruendo dal basso con Folorunsho e Juan Jesus, correndo pochi rischi se non qualche folata offensiva isolata. Dall’intervallo Idasiak 6: Buona partita come il collega, incolpevole sul gol subito su rigore.

Zanoli 6,5: Corre come un treno, in fase offensiva si propone sempre mettendo cross molto pericolosi al centro. La sensazione è che migliori moltissimo col passare del tempo. Dall’intervallo Marchisano 6: Commette il fallo da rigore per l’unico gol dell’Anaune, ma la sua forza è quella di non abbattersi, anzi, macina kilometri in fase offensiva e difensiva.

Folorunsho 6: Può crescere ancora fisicamente, riesce comunque a tenere bene in velocità, anche in allungo, e si rende protagonista di diversi tackle. Dall’intervallo D’Avino 6: E’ bravo in fase di copertura quando l’Anaune prova i lanci lunghi e non si fa mai sorprendere. Bene anche quando l’azione parte da dietro.

Juan Jesus 6: Bene sia nella fase del giro palla, anche quando è pressato, sia quando si tratta di marcare il centravanti avversario. Dall’intervallo Obaretin 6,5: Esalta il pubblico con grandi tackle e chiusure, esplosivo anche quando si tratta di chiudere correndo in velocità e nei colpi di testa.

Mario Rui (C) 7: Il suo ruolo non è cambiato, non un semplice terzino molto bravo a spingere, ma un vero e proprio regista difensivo. Si propone sempre in fase offensiva offrendo nuove soluzioni ed è bravo anche quando si tratta di difendere. Colpisce anche il palo. Dall’intervallo Olivera 7: Diventa capitano con l’uscita del portoghese, sale molto creando pericoli all’Anaune e segna nel finale grazie anche a un rimpallo con il pallone che gli finisce sulla faccia.

Spavone 7: Si propone in avanti sempre con grande incisività, pulisce la giocata e serve sempre molto bene gli attaccanti duettando con loro in maniera ottima. Dall’intervallo Russo 6,5: Molto vivace, con giocate di qualità mette in difficoltà l’Anaune e serve molto bene i compagni, come in occasione del gol di Cioffi.

Demme 6: Smista il pallone con autorità, con gli esterni e le mezzali che si alzano parecchio. Lui corre e pressa molto abbassandosi di più tra i due centrali. Dall’intervallo Saco 7: Si impone con autorità in mezzo al campo grazie alla sua fisicità, si rende anche pericoloso in attacco, segna un bel gol con il sinistro e poi nel finale colpisce la traversa.

Vergara 7,5: Il migliore tra i suoi compagni più ‘junior’, abbina qualità e quantità, segna anche un bel gol su assist di Ambrosino che porta il risultato sul 2-0 oltre a guadagnarsi il rigore. Dall’intervallo Iaccarino 7: Non diminuisce la qualità con l’uscita di Vergara e l’entrata di Iaccarino, anzi, il centrocampista è molto propositivo tanto da segnare un bellissimo gol con un tiro a giro.

Politano 7: Sta tornando Matteo, era mancato moltissimo nel finale di stagione soprattutto col Milan dopo l’infortunio. E’ in un buono stato di forma, tante belle sterzate e il gol su rigore. Dall’intervallo D’Agostino 6,5: Spende sempre tantissimo, corre come se non ci fosse un domani mettendo bei palloni in mezzo, ma deve migliorare la mira quando si tratta di finalizzare.

Ambrosino 6,5: Non trova il gol, il suo tentativo più pericoloso si infrange sul palo, serve però l’assist a Vergara e quando si tratta di andar via in velocità non lo prendono mai. Cioffi 7: Agisce bene al centro dell’attacco muovendosi molto e scambiando il pallone con i compagni, bravo nello stacco di testa per il gol.

Zerbin 6: Colpisce il palo a inizio partita, propone buone giocate nonostante qualche passaggio indecisione, può ancora migliorare dal punto di vista fisico e tecnico. Marranzino 6,5: Vuole segnare a tutti i costi, ci prova molto, nel finale il suo tiro viene salvato sulla linea da un difensore dell’Anaune.