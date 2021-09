Napoli, Anguissa è già tra i migliori: nessuno dribbla come lui in Serie A

Come un ciclone, André-Frank Zambo Anguissa si è abbattuto sulla Serie A. Il centrocampista camerunese del Napoli, tre partite all’attivo sin qui, è stato una vera e propria sorpresa per quanti non lo conoscevano. Nonché un autentico fattore per le fortune degli azzurri, attualmente primi in classifica a punteggio pieno. Uno strapotere fisico, ma anche un dominio tecnico. Lo dicono i numeri, per quanto chiaramente questi ultimi andranno valutati sul lungo periodo. A oggi, comunque, Anguissa è il centrocampista che realizza più dribbling a partita (7,05 provati e 6,09 riusciti), nonché quello che con più azioni d’attacco di successo all’attivo (6,73). A completare il quadro, l’apporto difensivo. E anche lì non si scappa: pur non brillando a livello di intercetti (3,84 a partita, in trentanove hanno fatto meglio di lui) o azioni difensive (10,57 riuscite a gara, trentatré meglio), Anguisa è ancora il miglior centrocampista della Serie A per duelli difensivi: ne vince 8,33 a partita. Chi lo segue (Bennacer) ne conquista due in meno a partita in media: non è una differenza da poco. Nel Napoli che ruba l’occhio e per ora il primo posto, c’è un nuovo pilastro, forse inatteso, a centrocampo.