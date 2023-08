Napoli-Apollon 2-0, le pagelle di IamNaples.it: benissimo Osimhen

Il Napoli termina il ritiro di Castel di Sangro battendo l’Apollon Limassol per 2-0, grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Qualche sbavatura in uscita, però in linea di massima è attento tra i pali sia quando si tratta di parare, sia quando viene pressato dagli attaccanti.

Di Lorenzo 6: Non è nella migliore forma possibile, a un certo punto subisce un piccolo infortunio che fa tremare il Patini. Dopo si riprende e inizia a macinare km. Dall’intervallo Zanoli 6: Ottime discese sulla fascia come suo solito, in fase offensiva non fa mai mancare il suo aiuto per Politano.

Rrahmani 6: Gestisce bene i palloni che arrivano dalle sue parti e annulla ogni possibilità che provano a creare Valbuena e i suoi compagni offensivi. Dall’intervallo Ostigard 6: Di testa è insuperabile, quando si tratta di impostare deve migliorare ancora molto, però oggi soffre meno delle altre volte.

Juan Jesus 6,5: Bel lancio per il 2-0 di Simeone, controlla a dovere gli attaccanti avversari e pulisce ogni situazione pericolosa. In crescita – anche fisica – rispetto alle altre amichevoli. Dal 77′ Natan 6: E’ emozionato e si vede, ma già si percepisce dai suoi passaggi. Garcia su di lui dovrà lavorare un po’, però ha le qualità per fare bene.

Olivera 6,5: Fisicamente è messo bene, fa l’assist a Osimhen per l’1-0 mettendosi in un’ottima posizione e facendosi servire da Kvaratskhelia. Anche quando si tratta di crossare mette in difficoltà l’Apollon. Dal 65′ Mario Rui 6,5: Il pubblico si esalta ad ogni tocco al pallone, lui resta freddo e soprattutto quando esce Lobotka diventa quasi il regista della squadra con il suo mancino ricco di qualità.

Zielinski 6: L’intesa per il rinnovo si avvicina, lui non è brillante come sempre, anche perché l’Apollon si chiude a riccio e trovare spazi e difficile. Ma la prova non è da buttare. Dal 65′ Cajuste 6,5: Entra con grande convinzione, a un certo punto mantiene il centrocampo da solo dribblando anche un paio di avversari e puntando la porta.

Lobotka 6,5: Prende il centrocampo in mano con qualità, i ritmi però non si alzano soprattutto nel primo tempo. Normale, considerando la condizione fisica. E’ lui quello che deve far girare la squadra e ci riesce col passare dei minuti. Dall’82’ Zerbin s.v.

Elmas 5,5: Gioca nel suo ruolo naturale, ma non riesce a imporsi con continuità all’interno della partita, soffrendo gli spazi stretti per il modo di giocare dei ciprioti. Dall’intervallo Politano 6: Lo stato di forma fisica è uno dei migliori, riesce a proporsi con convinzione, ma è poco incisivo quando si tratta di prendere la porta quando tira.

Raspadori 6,5: Cambia diversi ruoli durante la partita, ma come mezzala migliora sempre di più dando una mano a Lobotka in fase di costruzione e anche a Osimhen in fase offensiva.

Osimhen 7,5: Un animale, riesce a creare pericoli anche quando non esistono. Si fa trovare pronto quando Olivera gli mette un cross soltanto da concretizzare in gol. Dal 65′ Simeone 7: Uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centravanti. Il Cholito entra e segna, è in forma e attende l’inizio di stagione.

Kvaratskhelia 6,5: Buona prestazione del georgiano, che però deve iniziare a calciare con un po’ più di convinzione verso la porta per ritrovare la brillantezza della scorsa stagione. Dal 65′ Lozano 6: Buona la prova del messicano, che si propone sempre con grande insistenza e prepotenza tecnica. Sempre molto sfortunato sotto porta.

Nico Bastone