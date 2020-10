Napoli, arrestato il figlio di Genny A’Carogna: nello scontro a fuoco morto un 17enne

Un rapinatore è morto e un altro ferito e arrestato in un conflitto a fuoco con la polizia nella notte a Napoli. Entrambi sarebbero minorenni. La vittima è un minore di 17 anni. Secondo le prime informazioni la persona arrestata sarebbe il figlio di Genny La Carogna, l’ex tifoso napoletano della curva A che la sera del 3 maggio 2014 fu immortalato allo stadio Olimpico di Roma prima della finale di Coppa Italia segnata dagli scontri sfociati nell’omicidio di Ciro Esposito.

Il fatto è accaduto alle 4.30. I due hanno affiancato tre automobilisti nella zona tra via Duomo e via Marina, zona portuale, probabilmente nel tentativo di rubare loro cellulari e denaro. In quel momento passavano degli agenti in borghese, un equipaggio della Squadra Falchi della questura, e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco in cui i poliziotti avrebbero risposto agli spari dei rapinatori. Il ferito è piantonato in ospedale. L’arma utilizzata per la tentata rapina è stata sequestrata.

Fonte: La Stampa