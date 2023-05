Napoli arrivano i complimenti da Iervolino: “Annata straordinaria per il Napoli”

A margine dell’evento “Inside The Sport 2023” Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto per parlare dell’industria del calcio e complimentarsi con il Napoli:

“Sono da poco nel calcio italiano. Voglio fare i complimenti a Spalletti e al Napoli per la straordinaria annata. Voglio usare una frase che non è stata coniata da me ma la ripeto volentieri: il calcio è il gioco più bello del mondo ma l’industria più difficile.È l’industria più difficile perché secondo me deve ancora crescere

In un mondo in cui tutti spendono soldi e poi c’è qualcun altro che paga, il calcio deve capire che chi spende soldi li deve anche guadagnare. Io ho una piccola ricetta per il calcio: la sostenibilità. Bisogna controllare bene i conti, spesso si dice che la colpa è dei presidenti quando in realtà la colpa è anche dei dirigenti, dei giocatori e dei controllori. È un po’ colpa di tutti, è un ecosistema che va veramente molto male”.