L’Ascoli arriva a Castel di Sangro a una settimana dall’esordio in Coppa Italia, che disputerà contro l’Udinese. Nella squadra allenata da Sottil è presente Eric Botteghin, difensore centrale italo-brasiliano che ha dedicato tutta la propria carriera all’Eredivisie. Arrivato a parametro zero pochi giorni fa dopo essersi liberato dal Feyenoord, sta giocando titolare nell’amichevole di questo pomeriggio contro il Napoli allo stadio Teofilo Patini.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Ascoli 1-0, gol e applausi per Insigne: cori del pubblico

Botteghin ha vestito la maglia del Feyenoord per sei anni, incontrando anche i partenopei in Champions League nel 2017/18, non scendendo in campo. Per lui una carriera di tutto rispetto: l’italobrasiliano ha giocato anche insieme a Robin van Persie e ha incontrato anche Hirving Lozano -atteso a Castel di Sangro martedì insieme a Mertens- in una finale di Supercoppa olandese: il PSV del messicano perse ai calci di rigore 5-6 dopo lo 0-0 dei 120′.