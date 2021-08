Napoli-Ascoli, le formazioni ufficiali: Spalletti schiera i titolarissimi

Altra amichevole in programma per il Napoli, oggi impegnato contro l’Ascoli al Patini di Castel di Sangro. Luciano Spalletti si affida alla migliore formazione possibile per affrontare gli uomini di Sottil. Saranno regolarmente in campo anche i campioni d’Europa Meret, Di Lorenzo e capitan Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Malcuit, Zedadka, Rrahmani, Zanoli, Elmas Machach, Gaetano. Allenatore: Spalletti.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Raffaelli, Quaranta, Tavcar, Salvi, Franzolini, Lico, D’Agostino, Intinacelli, Ventola. Allenatore: Sottil.