Napoli-Ascoli, Leali ritrova Insigne dopo l’Europeo del 2013

Era l’estate del 2013 quando l’Italia di Devis Mangia si imponeva in Israele nell’Europeo Under 21. Una competizione in cui si mise in evidenza Lorenzo Insigne, con il ct che gli cucì addosso il 4-4-2 (4-2-4 in fase di non possesso, con mediana Verratti-Rossi e l’attuale capitano del Napoli come esterno alto a sinistra) e riuscì ad arrivare fino alla finale. Quell’Italia batté squadre più preparate come l’Inghilterra -presente Chalobah a diciotto anni- grazie a una punizione di Insigne. Poi l’Olanda di Strootman in semifinale. Insomma, una buon percorso nonostante la sconfitta in finale con la Spagna. Nella rosa azzurra era presente anche Nicola Leali, secondo portiere della selezione, che all’epoca era ancora di proprietà della Juventus.

Leali ora è il portiere dell’Ascoli, arrivato a Castel di Sangro per l’amichevole contro il Napoli. Ex compagno di squadra di Insigne, ha subito il primo gol del match proprio dal Campione d’Europa con la Nazionale maggiore su calcio di rigore. Un piccolo intreccio per due carriere proseguite in modo nettamente diverso.