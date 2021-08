Napoli-Ascoli, incrocio Spalletti-Sottil e probabili formazioni: Insigne c’è

Domani alle 17:30 andrà in scena la quinta amichevole stagionale per il Napoli. Lo score finora è di quattro vittorie su quattro: da segnalare lo 0-3 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco con la doppietta di Osimhen e il gol di Machach, che si è ripetuto in Polonia contro il Wisla Cracovia nell’1-2. L’avversario allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà l’Ascoli, formazione di Serie B. Il Napoli svolgerà in Abruzzo il restante della seconda parte di pre-season, arrivato il 5 agosto andrà via il 14 dopo l’altra amichevole del Patini.

Davanti alla formazione di Spalletti c’è dunque l’Ascoli, allenata da Andrea Sottil, il quale è stato un ex calciatore del tecnico di Certaldo ai tempi dell’Udinese. La scorsa stagione i marchigiani sono finiti al 16° posto in Serie B, con Sottil che è stato il successore di Bertotto e Delio Rossi e siede sulla panchina dal dicembre 2020. La prossima settimana ci sarà l’esordio in Coppa Italia, proprio contro l’Udinese.

Napoli-Ascoli, le probabili formazioni

Insomma, incroci che fanno ricordare i vecchi tempi ai due allenatori. Spalletti probabilmente metterà in campo il più classico dei 4-3-3, con l’esordio stagionale dei Campioni d’Europa Meret, Di Lorenzo e Insigne, il capitano che rischia di iniziare la stagione col contratto in scadenza. Anche l’Ascoli dovrebbe schierare il 4-3-3, con Sabiri titolare, giocatore a cui il ds partenopeo Giuntoli è stato molto interessato.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Ascoli (4-3-3): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Buchel, Eramo, Collocolo; Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil.

Napoli-Ascoli sarà visibile in chiaro su ‘Canale 8‘, che ha acquisito i diritti tv anche della seconda amichevole, oltre che delle interviste dei protagonisti delle sfide. L’arbitro sarà Dionisi di L’Aquila, e sarà coadiuvato dagli assistenti Vigile e Di Monte.

Nico Bastone