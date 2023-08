Napoli-Augsburg 1-0, le pagelle di IamNaples.it: super Rrahmani

Il Napoli vince la sua terza amichevole in quel di Castel di Sangro contro l’Augsburg per 1-0, grazie al gol di Amir Rrahmani. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: Gestisce molto bene il pallone e tra i pali fa una gran parata su Michel, che nega il vantaggio all’Augsburg.

Di Lorenzo 6,5: Ancora una buona prova per il capitano del Napoli, che sta carburando in vista degli impegni ufficiali. Dietro mette sempre una pezza quando i suoi hanno un’incertezza, in fase offensiva si propone sempre con grande incisività.

Rrahmani 7,5: Praticamente perfetto in fase difensiva e quando si tratta di far ripartire l’azione. Segna il gol della vittoria con un gran colpo di testa da calcio d’angolo.

Ostigard 6,5: Nei colpi di testa è insuperabile, quando si tratta di impostare l’azione o viene puntato deve ancora migliorare. A centrocampo non è giudicabile.

Olivera 6,5: Più gioca più cresce, offre supporto a Lozano sulla fascia sinistra e spesso entra anche dentro il campo per dare supporto ai centrocampisti. Dall’83’ Obaretin s.v.

Politano 6,5: Uno dei più in forma, in attacco è quello che fa giocate più incisive. Grande occasione all’inizio di gara, con Dahmer che non si fa sorprendere dal suo pallonetto. Esce per un problema fisico dopo uno scontro di gioco. Dal 70′ Zanoli 6: Sulla destra quando parte non lo prendono mai, ma quando si tratta di mettere il cross deve migliorare.

Lobotka 6: Si trova in un centrocampo senza Anguissa e Zielinski e solo con Elmas al suo fianco. Gioca una partita ordinata, anche se non è molto in forma. Dal 61′ Juan Jesus 6: Deve rimettersi in forma, può farlo soltanto giocando di più. Bene in marcatura e anche in fase di impostazione, anche perché al suo fianco c’è un super Rrahmani.

Elmas 6,5: Molto dirompente in fase offensiva, quando si tratta di difendere può far meglio, anche se giocare a due dall’inizio non è semplice. Fornisce l’assist per il gol di Rrahmani, nel primo tempo solo un grande intervento di Engels gli nega il gol. Dall’83’ Russo s.v.

Lozano 6: Il Chucky può fare meglio davanti a Dahmer, però dà ottimi segnali, si esprime bene a sinistra e prende anche tanti calci da parte dei difensori. Dal 69′ Demme 6: Si occupa di impostare l’azione e di pressare i suoi avversari, a volte ci riesce con qualità, altre volte viene superato con troppa facilità.

Raspadori 6.5: Lega bene il gioco tra il centrocampo e l’attacco, mette qualità in ogni giocata che fa. Sbaglia un retropassaggio dove viene salvato da Meret, e Dahmer su di lui compie una gran parata.

Simeone 6: Buona prova del Cholito, che rispetto alle ultime amichevoli è meno letale del previsto sotto porta, anche perché non gli arrivano tanti palloni. Dal 61′ Zerbin 5: Davanti alla porta proprio non riesce a essere incisivo, sbagliando un gol davanti a Dahmer in cui non prende nemmeno la porta.

Nico Bastone