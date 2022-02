Napoli-Barcellona, grande entusiasmo in città: Mardona verso il tutto esaurito

Il pubblico delle grandi occasioni risponde “presente” alla chiamata di Napoli-Barcellona, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Al Camp Nou, dove tra gli spalti non è mancato il sostegno di un gruppo numeroso di tifosi partenopei, la partita è terminata sull’1-1. Eliminata la regola del gol in trasferta, gli azzurri dovranno prestare maggiore attenzione a non subire reti.

I big match attraggono sempre un numero maggiore di tifosi. Solo due anni fa, quello che si chiamava ancora stadio San Paolo ha accolto il Barcellona di Leo Messi, in piena pandemia e dopo un lungo lockdown. Adesso gli stadi sono tornati ad ospitare un gran numero di tifosi, attualmente è concessa la capienza fino al 75% ed è probabile che si arrivi al 100% nelle prossime settimane.

Dunque, quello di giovedì sarà il primo Napoli-Barcellona nello stadio intitolato a Maradona, al quale – si legge su Marca – verrà reso omaggio al minuto 10 dell’incontro. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport lo stadio di Fuorigrotta è già sold out, resta solo qualche centinaio di biglietti disponibile. Le attuali norme impongono la vendita fino a poco più di 40 mila tagliandi, ma essendo il settore ospite di 2.300 posti disponibili e arrivando dalla Spagna solo 300 tifosi, ecco che si sfioreranno le quaranta mila presenze.