Napoli Basket, Buscaglia: “Dobbiamo guadagnarci il calore del pubblico”

Domani si disputerà un match importantissimo tra la GeVi Napoli Basket e la Happy Casa Brindisi. Sono arrivate le dichiarazioni di coach Buscaglia:

“Sto notando la sguardo giusto dei giocatori, la squadra mi segue ed ovviamente sono molto contento. Non dobbiamo guardare i risultati delle altre partite, dobbiamo essere concentrati solo su di noi. Brindisi è una squadra importante, che sta lottando per i playoff. Hanno un roster lunghissimo ed hanno inserito un giocatore del livello di Harrison. Sia fisicamente che tecnicamente Brindisi è una formazione di primo piano, dovremo stare attenti ad ogni piccolo particolare. Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale per trascinare la squadra, dobbiamo guadagnarci il calore del nostro palazzetto.”

Per Napoli sarà fondamentale la vittoria per interrompere la striscia negativa e tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Non sarà facile contro la 6^ in classifica e serviranno un gran pubblico e una grande prestazione per portare a casa i due punti.

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

In occasione della sfida con l’Happy Casa Brindisi, al fine di agevolare i tanti tifosi azzurri ad accorrere al PalaBarbuto, la società ha promosso prezzi popolari e l’iniziativa dedicata agli “Amici” degli abbonati.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 15,00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara con la Happy Casa Brindisi:

Tribuna Centrale : Euro 15

Tribuna Laterale : Euro 10

Curva/Gradinata : Euro 5

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass rinforzato da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità.

La Gara Gevi Napoli Basket- Happy Casa Brindisi sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.