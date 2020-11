Napoli Basket, Grassi nominato vicepresidente per la Serie A2

Si è riunito a Cento, in occasione della final eight della Supercoppa Centenario serie A2 Old Wild West, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Il Presidente della Gevi Napoli Basket, Federico Grassi, è stato nominato Vicepresidente per la Serie A2.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre confermato, per il prossimo 22 Novembre 2020, l’inizio del campionato di Serie A2. La Generazione Vincente Napoli Basket esordirà in trasferta contro l’Eurobasket Roma alle ore 18:00.

Durante il Consiglio Direttivo è stata anche valutata la possibilità di alcune variazioni al calendario ed analizzato il meccanismo relativo alle retrocessioni. Le proposte saranno presentate alla riunione delle Società di A2 prevista per martedì 17 novembre 2020.