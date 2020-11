Napoli Basket, nuovo accordo di sponsorizzazione con la CIFER srl

La S.S.Napoli Basket comunica di aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con la C.I.FER Srl.

La partnership con la C.I.FER Srl è un ulteriore passo in avanti del Napoli Basket teso alla costruzione di un programma mirato a coinvolgere un gruppo di partner e di sponsor di elevato spessore e di indiscutibile esperienza.

La C.I.FER. Srl, che ha fortemente voluto anche quest’anno sostenere il progetto della S.S. Napoli Basket, è un’importante azienda, che opera prevalentemente in un settore altamente specialistico quale quello della trazione elettrica (per i non addetti ai lavori, progettazione e montaggio di tutti quelle strutture che consentono di portare energia ai mezzi che circolano sulle linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie), mettendo a frutto l’esperienza ultra quarantennale del dott. Antonio Cino, che ne è il fondatore e della direzione tecnica, maturata in gran parte all’interno di quello che ne è oggi quasi sempre il cliente finale, ovvero Rete Ferroviaria Italiana.

Dichiarazione dell’Avv. Salvatore Cino, legale e socio della società:

“Abbiamo creduto in questo progetto sin dalla serie B, e continuiamo a farlo oggi, nonostante la particolare congiuntura legata all’emergenza Covid, convinti che, mai come in questo momento, ci sia bisogno di sinergia tra le migliori realtà del nostro territorio.

La partecipazione della C.I.FER a questa avventura nasce dalla passione per questo sport, infusa, al contrario di quanto di solito avviene, da una nuova generazione nei confronti di quella precedente: mio figlio, il tifoso numero uno della squadra, mi ha fatto avvicinare alla realtà del basket, che conoscevo superficialmente, riempiendomi del suo entusiasmo di piccolo giocatore.

Lo stesso entusiasmo l’ho ritrovato negli occhi non solo dei tre protagonisti sopra citati, ma di ogni dirigente e membro dello staff tecnico della società Napoli Basket.

Entusiasmo, competenza e voglia di costruire una realtà solida e pulita, partendo dal basso e dimostrando che anche nei nostri territori si può fare ed è giusto farlo.

Gli stessi obiettivi hanno spinto mio padre a dar sin da subito spazio ai giovani, formando e tenendo con noi ragazzi assunti anche prima del compimento della maggiore età, o appena laureatisi presso l’Università Federico II, con la quale ci pregiamo di avere un rapporto di collaborazione.

Questo ci ha permesso di formare nuove generazioni di ottimi tecnici e di avere con la supervisione dei nostri esperti senior un know-how invidiabile nel nostro settore.

Qualcuno ha definito la nostra società un gioiellino, e riteniamo di esserlo, per la capacità di progettare ed eseguire a regola d’arte soluzioni di montaggio di sistemi di trazione ad elevato coefficiente di difficoltà e di carattere innovativo, arrivando laddove altri operatori si fermano.

Il tutto quindi con un mix di esperienza e talento dei ns giovani, grazie al quale ci stiamo aprendo anche a nuovi mercati, limitrofi al ns core business.

Vogliamo quindi continuare a sostenere l’avventura del Napoli Basket, perché crediamo in un progetto che, come ha fatto e sta facendo CIFER, può dare alle nuove generazioni occasioni di crescita in un ambiente sano ed al contempo ridare alla nostra città il lustro ed il rispetto che merita in ogni settore”.