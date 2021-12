Napoli Basket, nuovo sponsor in arrivo: Sarà Fruit Viaggi

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Fruit Viaggi

Il prestigioso Tour Operator chiude così il 2021 con la splendida notizia dell’ingresso tra i main sponsor del Napoli Basket.

Grande soddisfazione nel quartier generale del Tour Operator per la chiusura di questo accordo che è frutto di una comune visione legata ai valori della lealtà e della capacità di fare squadra in nome di un obiettivo comune, caratteristici di uno sport nobile come il basket e del modello di imprenditorialità, alla base della vision aziendale di Fruit.

La presentazione ufficiale dell’importante accordo di sponsorizzazione tra Fruit Village e la S.S.Napoli Basket, alla presenza anche del Presidente Federico Grassi e di Coach Pino Sacripanti, è in programma nel prossimo mese di Gennaio 2022 con un evento speciale.

Dichiarazione dell’ Amministratore unico di Fruit Village dott. Cesare Landi:

“Abbiamo voluto fortemente portare a termine questa operazione poiché pensiamo che la storia del Napoli Basket, tornato a militare in A1 dopo 13 anni, rappresenti un eccellente esempio di determinazione e capacità di creare le condizioni per perseguire ottimi risultati con tenacia e passione. Ci sentiamo parte del tessuto socio-economico della nostra regione e anche per questo siamo orgogliosi di questa partnership con una società che è motivo di forte orgoglio per Napoli e per tutta la Campania e mette alla base della propria filosofa la funzione socialmente positiva utile dello sport“.

FRUIT VILLAGE è un brand di Villaggi Turistici che vanta strutture in Italia e all’Estero, in Egitto, Tunisia, Turchia, Spagna e Grecia. Villaggi Vacanza con la formula tutto compreso con animazione, cucina e assistenza italiana.

Fonte: Napoli Basket