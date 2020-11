Napoli Basket, ufficiali le date dei primi due turni di campionato

La partita del Campionato di Serie A2 Old Wild West, valevole per la prima giornata del girone Rosso Gevi Napoli Basket – Stella Azzurra Roma in programma il 15 Novembre 2020, è stata posticipata al 9 Dicembre 2020 alle ore 18 al PalaBarbuto.

La gara del Campionato di serie A2 Old Wild West valevole per la seconda giornata del girone Rosso Top Secret Ferrara – GeVi Napoli Basket in programma il 18 Novembre 2020, è stata posticipata al 25 Novembre 2020 alle ore 20,30 al MF Palace di Ferrara.

Fonte: NapoliBasket.eu