Napoli-Benevento 1-5, il commento della società: “Successo meritato del Benevento”

Come di consueto, arriva il commento della SSC Napoli tramite il suo sito ufficiale, che commenta la sconfitta in amichevole contro il Benevento per 1-5. Di seguito, vi riportiamo la nota:

“Finisce con il successo del Benevento l’amichevole allo Stadio Maradona. Napoli, che privo dei nazionali e di vari titolari, gioca galleggiando tra un test di allenamento e una gara di avvicinamento alla sfida di contro la Juve. Bella prova delle Streghe che meritano il successo, mentre per gli azzurri alcune indicazioni sulle seconde linee e una serata non semplice ma certamente propedeutica per recuperare forze, energie e uomini per la ripresa del campionato. Si ricomincia sabato al Maradona: Napoli-Juventus per un sabato di grandi emozioni…”