Napoli-Bologna la moviola: il secondo rigore genera qualche polemica

“Una volta giochiamo in nove, l’altra ci danno due rigori contro. Così è impossibile”. Dopo il pesante 3-0 incassato a Napoli, Sinisa Mihajlovic ha criticato la direzione arbitrale, pur ritenendo giusta la sconfitta del suo Bologna. L’arbitro del confronto era il signor Marco Serra della sezione di Torino, in Can B dal 2015, Can A e B dal 2020, alla nona direzione nel massimo campionato. Come è stata giudicata la sua prestazione dai tre principali quotidiani sportivi?

La moviola più critica è quella de La Gazzetta dello Sport: “Sul primo rigore serve il Var, il secondo non andava concesso”. Per la rosea, che per la cronaca dà voto 5 a Serra, è stata giusta la scelta di correggere la decisione sul primo rigore, quello assegnato per il tocco con la mano di Medel, più in alto della testa di Osimhen. Non da massima punizione invece il contatto, giudicato “molto light” che ha portato al secondo tiro dagli undici metri. Entrambi giusti i penalty, invece, per il Corriere dello Sport: sul primo, nessun fallo dell’attaccante nigeriano. Il contatto fra lo stesso Osimhen e Mbaye sul secondo rigore non è molto intenso ma c’è e il Var, ricorda il quotidiano romano, non può intervenire sull’entità. Qualche dubbio sul braccio largo del centravanti del Napoli ai danni di Theate. Sulle pagine di Tuttosport, infine, il direttore di gara riceve la sufficienza in pagella: “applica il regolamento secondo quelli che sono i criteri più recenti”.

