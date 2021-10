Napoli-Bologna, l’arbitro è Serra da Torino: ha diretto 8 partite in Serie A

Il Napoli scenderà in campo questa sera, nel posticipo della 10^ giornata di Serie A. Contro ci sarà il Bologna, sconfitto proprio dal Milan attualmente capolista qualche giorno fa al Dall’Ara. Spalletti ha diramato la lista dei convocati, e potrebbe concedere un turno di riposo a Insigne, con Elmas titolare a sinistra. I felsinei, invece, dovranno fare a meno di Marko Arnautovic, che non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida. Napoli-Bologna sarà diretta dall’arbitro Marco Serra.

Napoli-Bologna, la scheda dell’arbitro Serra

Marco Serra è un arbitro di Torino nato nel 1982, è stato promosso nella CAN A e B lo scorso anno. Da quel momento, in Serie A ha arbitrato otto partite in tutta la sua carriera. Non ci sono precedenti con il Napoli. Ce n’è uno con il Bologna, una vittoria per 1-0 col Crotone. Rocchi si affida tanto a lui come ad altri giovani arbitri. Ma la media dei cartellini estratti da Serra è molto alta: 5 ammonizioni a partita. I rossi, invece, sono uno ogni quattro match. Ha tanto da migliorare e Napoli-Bologna può essere una grande occasione per la sua carriera.