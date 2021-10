Napoli-Bologna, Mihajlovic in conferenza: “Spalletti grande allenatore, lo stimo molto”

Durante la consueta conferenza stampa di presentazione alla partita di domani sera contro il Napoli, ha parlato Sinisa Mihajlovic ai microfoni dei media. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Tutta la squadra sta bene Come, Arnautovic ha alcuni provlemi, ma valuterò oggi. Negli altri ruoli faremo dei cambi ma sono sereno. I ragazzi si allenano bene, non abbiamo mai messo in dubbio nessuno.

ORSOLINI – “Orsolini e altri stanno giocando meno, ma tutti possono giocare come seconda punta o come esterni a tutta fascia, ad esemlio Skov Olsen o Vignate e Sansone. Non ho problemi dal punto di vista dei cambi”.

FORMAZIONE – “Vignato è una soluzione per sostituire Soriano”.

ARBITRI – “Se tu squalifichi contemporaneamente Mourinho e Spalletti qualcuno sicuro è scontento, ma ho fiducia negli arbitri, spero ci sia più collaborazione anche da parte degli allenatori. Con Orsato ad esempio si può parlare, discutere, perché capisce. Gasperini ha ragione, devono metterci la faccia. Alla fine del primo tempo della partita contro il Milan, ho chiesto a Valeri il perché dell’espulsione di Soumaoro. Lui al ritorno dagli spogliatoi mi ha detto di aver guardato l’azione e che Krunic sarebbe arrivato sulla palla. Se la sua percezione è quella, è giusto che si comporti di conseguenza, ma serve il confronto in modo da capire le scelte”.

NAPOLI – “Osimhen sembra che ha il motorino. E’ ignorante, ma nel senso buono della parola: corre, apre il gioco, riparte, segna. E’ forte, non mi aspettavo così tanto. Però è vero che l’hanno anche pagato 70 milioni. Spalletti lo conosco da tanti anni, ed è un ottimo allenatore. Ho un buon rapporto con lui ma non lo conosco bene. Ricordo che quando io stavo all’Inter e lui nella Roma, noi abbiamo vinto tanto ma loro giocavano meglio. E’ un grande allenatore. E poi è toscano, ha sempre la battuta pronta”.