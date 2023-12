Napoli-Cagliari 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen il migliore

Il Napoli torna a vincere in casa in Serie A, l’ultima volta era successo lo scorso 27 settembre. Cagliari battuto 2-1 grazie alle reti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: Gestisce come deve il pallone ed esce quando deve risolvendo alcune situazioni che potevano portare seri pericoli. Ottima parata su Nandez. Il gol subito non è colpa sua.

Di Lorenzo 6,5: Dà un grande appoggio a Politano, nel primo tempo funziona solo la sua fascia. Dà grande qualità alla manovra, è un’ala aggiunta e i suoi inserimenti danno molto fastidio.

Rrahmani 6: Colpisce un gran palo che è l’occasione più nitida del primo tempo. In occasione del gol è troppo morbido su Luvumbo Zito concedendogli il cross col sinistro. Può fare di più.

Juan Jesus 6: Pavoletti è più lesto di lui a colpire il pallone in occasione dell’1-1. Per il resto della partita è attento, si aiuta anche con la sua esperienza dando qualche colpetto lecito ai centravanti.

Natan 5,5: Si perde diverse volte l’uomo in fase difensiva, deve migliorare molto in fase di marcatura. Quando deve dare una mano alla manovra offensiva lascia molto a desiderare in termini di qualità. Dal 59′ Mario Rui 7: Entra e cambia la partita, servendo in modo ottimo Kvara quando parte in profondità, serve l’assist a Osimhen per il primo gol ed è attentissimo quando deve difendere.

Anguissa 6: Nel primo tempo è brillante e offre tante soluzioni su quella fascia destra che funziona, ma cala un po’ nella ripresa. Il suo apporto è comunque decisivo nella costruzione dell’azione.

Lobotka 6: Si abbassa per ricevere palla, non ha l’appoggio di uno come Zielinski che gli dia una mano a costruire l’azione e fino all’ingresso di Mario Rui nemmeno un terzino di alto livello. In fase d’interdizione riesce a fare bene. Una buona partita.

Cajuste 6: Non ha le qualità di venire incontro e aiutare Kvara portando il pallone come fa Zielinski. Si inserisce molto bene in fase offensiva, dando molto fastidio. Deve migliorare al momento della conclusione. Dal 59′ Raspadori 6: Dà fastidio al Cagliari tra le linee, ma la sensazione è che possa fare di più con giocate più convinte e decisive. Oggi ci riesce meno delle altre volte.

Politano 6,5: Dei tre nel primo tempo è il più in partita, prova diverse volte a segnare, ci riesce pure, ma viene fischiato un fuorigioco a Osimhen. E’ sempre più in fiducia e si vede, prova giocate anche difficili che gli riescono. Dal 90′ Zanoli s.v.

Osimhen 8: L’uomo simbolo della prima vittoria del Napoli in casa da settembre. Gran gol, ma soprattutto un assist con una giocata meravigliosa. Prende anche diversi colpi. E’ lui il migliore in campo. Dall’82’ Gaetano s.v.

Kvaratskhelia 7: Torna al gol con un destro violentissimo dopo una grande giocata di Osimhen. Nel primo tempo gli manca la giocata al momento decisivo. Migliora col passare dei minuti prendendo fiducia dopo la rete. Dal 90′ Lindstrom s.v.

Mazzarri 7: Il suo Napoli torna a vincere in casa, si affida alle certezze, senza Zielinski ed Elmas punta su Cajuste. In attacco punta sugli uomini giusti al momento giusto, Raspadori semina scompiglio tra le linee. A sinistra ritrova un ottimo Mario Rui e torna anche a utilizzare quella fascia, cosa che è successo solo a Bergamo per un breve tratto di partita. La sua squadra è brava a reagire dopo il gol subito, deve avere più fiducia nella gestione del vantaggio e dei finali. Ma può farlo solo vincendo le partite.

Nico Bastone