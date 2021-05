Fabbri per Napoli-Cagliari: l’arbitro di Verona dal giallo facile

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo in casa contro il Cagliari, per dare continuità alla vittoria ottenuta contro Lazio e Torino. I partenopei sono in corsa per conquistare un posto in Champions League e dovranno fare i conti anche col Milan, duro a morire, vittorioso contro il Benevento ieri per 2-0. D’altra parte, il Cagliari viene da tre vittorie consecutive ed è a pari punti proprio col Toro e coi sanniti. Un intreccio di fine stagione che potrebbe essere decisivo per gli obiettivi di una e dell’altra squadra. Napoli-Cagliari sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri.

Napoli-Cagliari, la scheda dell’arbitro Fabbri

Michael Fabbri è un arbitro nato in provincia di Ravenna, presente in Serie A dal 2015/16 dove ha collezionato 95 presenze, mentre tre partite le ha dirette in Europa League. Ha diretto il Napoli sette volte: 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ovvero la debacle di Verona per 3-1. E anche il pareggio molto discusso in Coppa Italia contro l’Atalanta. Sono invece nove i precedenti con il Cagliari, che ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Si tratta di un arbitro che spesso porta avanti la gara ammonendo parecchio per mantenerne il controllo. E’ comunque tenuto molto in considerazione dall’AIA.

La media dei cartellini estratta da Fabbri in questa stagione è di 5 ammonizioni a partita. Mentre quella delle espulsioni è di 1 ogni 3 partite. Insomma, si tratta di un arbitro dal ‘giallo’ facile.