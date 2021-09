Napoli-Cagliari, la moviola: eccessivo il giallo ad Osimhen. Ne manca uno a Godin

Il Napoli regola con facilità la pratica Cagliari. Azzurri mai davvero in pericolo, come dimostra una gestione arbitrale che ha visto solo due errori di rilievo: il giallo ad Osimhen e il mancato giallo a Godin. Come riporta il Corriere dello Sport dalle sue colonne, il Napoli può recriminare sia per un cartellino eccessivo sul mancato secondo rigore, dove è stata punita la simulazione di Osimhen, sia per un mancato giallo nei confronti del difensore del Cagliari.

In quest’ultimo caso, nel fallo che poi ha portato al rigore, Godin aveva già provato in precedenza un intervento ai limiti del regolamento. Un’ammonizione per il successivo fallo ci sarebbe infatti potuta stare. Giallo che invece pare eccessivo nell’azione successiva, quando Osimhen cade in area. Il rigore non c’è, ma non necessariamente se non è rigore è simulazione. Il tocco leggero da parte del difensore cagliaritano c’è stato. Non influente al punto da far fischiare a Piccinini il rigore, ma abbastanza da “giustificare” Osimhen.