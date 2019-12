Napoli, che mercato sarà? Lobotka in regia, due prenotati per giugno

Che mercato di gennaio sarà per le formazioni italiane? Un mese intenso o di ritocchi per le squadre della nostra Serie A? Il 2019 è agli sgoccioli, tempo per mettersi comodi e pensare che da domani sarà calciomercato, da dopodomani ufficialmente. Fino al 31 gennaio, acquisti e cessioni. Tutto su Tuttomercatoweb.com, ovviamente, anche in un 2020 che si preannuncia ricco di trattative.

Obiettivi Gennaro Gattuso chiede un regista, Stanislav Lobotka del Celta Vigo è a un passo. Ballano soltanto due milioni con la formazione galiziana, l’obiettivo è segnato e sembra praticamente a un passo. Lo slovacco è stato così preferito per questione di costi e opportunità a nomi come Lucas Torreira dell’Arsenal e Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Obiettivi futuri: bloccati Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani dell’Hellas Verona, idea Andrea Cistana del Brescia. Per l’immediato Ricardo Rodriguez del Milan, incontri in corso.

Uscite Tutto ruota attorno ai due rinnovi pesanti di Dries Mertens e José Maria Callejon. Ancora niente nero su bianco, il belga potrebbe essere prenotato per l’estate dall’Inter. Vista la nuova normativa sugli ingaggi, difficile che lo spagnolo possa andare in Cina da Rafa Benitez. Poi Fernando Llorente: dopo l’inizio boom, è finito nel dimenticatoio. Piace all’Inter, idea scambio con Matteo Politano. In uscita Amin Younes, ha richieste in Italia e in Germania.