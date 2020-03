Napoli Club Bologna, uniti contro il Coronavirus: ecco come

Quando è iniziata l’emergenza Coronavirus chi, come noi, vive fuori dalla terra d’origine, ha avuto la tentazione o, per meglio dire, il desiderio di tornarci, perchè le tragedie o le crisi le si affrontano meglio stando insieme ai propri cari. In questo caso però, sarebbe stata la cosa più stupida e pericolosa da fare e siamo rimasti a casa, ognuno dove vive, in Emilia-Romagna e non solo, proprio per le nostre famiglie e i nostri amici. Ma il pensiero di essere lontani e soprattutto inermi di fronte a ciò che sta succedendo non ci ha abbandonato nemmeno per un minuto, man mano che i giorni passavano ci siamo fatti sempre la stessa domanda: cosa possiamo fare? La risposta è stata una conseguenza.

Noi siamo il Napoli Club Bologna Passione&Identità, vorrà pur dire qualcosa nella realtà, è ciò che siamo, ciò che ci rappresenta, ciò che trasmettiamo. Per questo motivo (e per tanti altri) abbiamo deciso di dare il nostro aiuto all’Azienda Ospedaliera dei Colli, in particolare al reparto di terapia intensiva del Cotugno, e chiediamo ai soci e non di accogliere l’invito e partecipare, ognuno secondo le proprie possibilità.

Noi abbiamo deciso di farlo direttamente qui:

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: Destinato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli

CODICE SWIFT: UNCRITM1F54

SOSTIENI ANCHE TU!

Ve lo dicono anche Sandro Ruotolo, Maurizio De Giovanni e Cristiana Dell’Anna, amici del Napoli Club Bologna, che ringraziamo infinitamente e con affetto per la disponibilità.

Napoli Club Bologna

Passione & Identità