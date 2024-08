Napoli, congelati gli acquisti di Ebimbe e Gilmour: il motivo

Ciro venerato, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli a Tg2 Sport: “L’Al-Ahli torna su Osimhen, è arrivato in Italia Lee Congerton, ex direttore sportivo dell’Atalanta che adesso lavora per gli arabi, ha portato un’offerta che forse non si può rifiutare a Osimhen e al suo agente Calenda che è in arrivo a Roma: 30mln netti per i prossimi 4 anni. Ora va convinto De Laurentiis, che ritiene ancora bassa l’offerta arrivata domenica: 70 milioni più bonus, bisogna arrivare almeno a 90 milioni, per arrivare a lambire i 100 che pretende il patron azzurro. Nel frattempo, in attesa che il Chelsea possa riaffacciarsi, ma è difficile perchè gli arabi possono riconoscere uno stipendio troppo alto per gli inglesi, sono congelati gli acquisti di Gilmour ed Ebimbe”.