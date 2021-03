Napoli-Crotone, ballottaggio in attacco per Gattuso: Osimhen favorito su Mertens

Gattuso continua lavorare con chi è rimasto a Castel Volturno per preparare la gara di sabato contro il Crotone. Oggi torna Victor Osimhen, grande protagonista con la sua Nigeria, e si candida per un posto da titolare per la prossima gara. Resta vivo il ballottaggio con Mertens e Gattuso dovrà prendere una scelta.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Victor Osimhen è il favorito per una maglia da titolare in vista del Crotone. L’attaccante nigeriano è apparso molto in forma con la sua Nazionale e potrebbe essere lui il titolare nella sfida di sabato. Probabile però la staffetta con Mertens per avere entrambi gli attaccanti al meglio per il big match di mercoledì contro la Juventus.