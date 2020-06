Napoli, decima finale di Coppa Italia nella storia del club: è la seconda contro la Juve

Il Napoli è in finale di Coppa Italia per la decima volta nella sua storia. Agli azzurri è bastato l’1-1 del San Paolo dopo la vittoria dell’andata contro l’Inter per centrare il traguardo. Per la seconda volta nella storia, tra l’altro, il club partenopeo affronterà in finale la Juventus, stavolta con la motivazione in più di avere di fronte un grande ex come Maurizio Sarri. I successi nella coppa Nazionale per il Napoli sono in totale cinque. Si tratta della terza finale centrata negli anni 2000.