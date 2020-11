Napoli, disordini al Vomero: lite tra una donna e i passanti

Tutti si aspettavano assembramenti nel giorno che precede l’istituzione della zona rossa in Campania, ma la realtà ha superato ogni immaginazione. Traffico in tilt e folla in diversi quartieri della città, nonostante l’emergenza Covid-19 che non accenna a placarsi. In tanti non hanno voluto rinunciare all’ultima uscita “libera”, prima del lockdown che entra in vigore il 15 novembre.

Disordini nel tardo pomeriggio in via Scarlatti e via Merliani a causa di una lite scaturita dopo alcuni presunti sputi indirizzati da una donna ai passanti, seguiti da tentativi di aggressione ai loro danni. La donna, impiegata in un bar, avrebbe urlato all’indirizzo delle malcapitate: “Non posso più comprarmi da mangiare mentre c’è chi pensa a fare shopping”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per tentare di riportare l’ordine. La donna è stata condotta negli uffici centrali del Vomero.

Fonte: NapoliToday.it