Settimana di sosta, per il Napoli e per tutti i club d’Europa. A Castel Volturno sono rimasti pochi calciatori, come spesso capita, visto che dodici azzurri sono impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. I superstiti, ossia coloro che si stanno allenando al Training Center, domani giocheranno in amichevole contro la Primavera. E’ stato fissato il test, come reso noto dal collega di Sportitalia Manuel Parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.