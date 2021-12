Napoli e bookmakers: dallo scudetto alla Champions, ecco le quote degli azzurri

Natale e Santo Stefano sono passati, per la Serie A è iniziato un doppio conto alla rovescia: quello per la fine dell’anno solare 2021, ma soprattutto per la ripresa, fissata per giovedì 6 gennaio 2022. Nel giorno dell’Epifania si disputerà per intero la prima giornata di ritorno. Ma prima di pensare di nuovo al calcio giocato, ci sono da tracciare i bilanci di metà stagione. Quanto il girone d’andata appena concluso abbia lasciato soddisfazioni e rimpianti alle squadre del massimo campionato. O meglio, chi ha saputo rispettare gli obiettivi di inizio stagione e anche le previsioni fatte dai bookies prima del calcio d’inizio di agosto. Come è stato l’andamento rispetto alla corsa Scudetto e a quella per la qualificazione alla prossima Champions League? In sintesi, Inter nel pieno rispetto dei pronostici, Juventus grande delusione, Milan e Napoli sopra le aspettative, ennesima conferma per l’Atalanta, Fiorentina sorpresa assoluta, Roma e Lazio impegnate in un derby infinito e all’Empoli l’Oscar per l’assoluto exploit. Ecco, nel dettaglio, l’andamento e le quote dei bookmakers in casa Napoli:

Napoli. In avvio di stagione, il Napoli ha rischiato di mandare all’aria le previsioni estive dei bookies. La quota Scudetto fissata a 10, la stessa del Milan, per le prime giornate ha fatto sognare gli scommettitori che hanno puntato sulla squadra di Spalletti. Il balbettante finale, condizionato dai tanti infortuni, ha riequilibrato le quote. In vista dell’inizio del girone di ritorno, il tricolore a Napoli è ora quotato a 8 da Betclic (anche per Snai, 7.5 per Sisal). In linea invece con le previsioni la corsa per la Champions, sfuggita di un soffio la stagione scorsa: il 2.25 iniziale si è trasformato nell’1.3 attuale.