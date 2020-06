Napoli, è l’ora di Koulibaly. Il senegalese contro l’Inter per raddrizzare una stagione no

Tempo di Coppa Italia anche per il Napoli, atteso sabato al San Paolo contro l’Inter. Si rivedrà Kalidou Koulibaly ha ha saltato le due sfide precedenti: in campionato per infortunio, in coppa invece è rimasto in panchina. Stagione negativa, quella del senegalese, fra problemi fisici e prestazioni non all’altezza. Ed è per questo che questo finale di stagione potrà dire molto sul suo futuro. Il giocatore non è più incedibile, anche se la richiesta del Napoli è ancora molto alta (100 milioni). Sul cenrale, riporta La Gazzetta dello Sport, vi sono squadre di Premier League interessate (Manchester City, Liverpool, Manchester United).