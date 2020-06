Napoli, ecco il programma in vista della finale di mercoledì contro la Juventus

È missione Coppa Italia per il Napoli che mercoledì sera affronta all’Olimpico a porte chiuse la Juventus dell’ex Sarri.

Oggi gli azzurri sosterranno l’ultimo allenamento a Castel Volturno, sottoponendosi anche al dodicesimo tampone dal 10 maggio scorso, la data del rientro al training center per gli allenamenti prima individuali e poi di squadra.

Manolas è rientrato in gruppo ieri, nel giorno del suo compleanno, oggi realizzerà gli ultimi controlli, potrebbe tornare disponibile per la finale partendo dalla panchina. Riguardo alla formazione, dovrebbero rientrare Mario Rui e Fabian Ruiz al posto di Hysaj ed Elmas. Callejon prova ad insidiare Politano ma l’ex Inter al momento è in vantaggio.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, il Napoli domani pomeriggio si preparerà alla finale di mercoledì realizzando la rifinitura al San Paolo come fatto per la semifinale contro l’Inter. L’albergo adiacente al centro sportivo di Castel Volturno non è pronto, non dovrebbe esserlo fino al 1 luglio; sarà confermato, quindi, anche il ritiro all‘Hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele.

Mercoledì mattina la partenza in treno per Roma, il ritorno a Napoli è previsto nella notte post-partita.