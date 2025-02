Napoli, ecco perché Okar non ha superato le visite mediche col Lipsia: il retroscena

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista Antonio Vitiello, direttore di Milanews: “Okafor? Mi aspettavo qualcosa di diverso. Il Napoli ha preso una riserva del Milan, che tra l’altro fuori dal campo non sempre si è comportato da professionista. Mi riferisco a un problema di condizione, forse qualche chilo di troppo, che ha indotto il Lipsia a non prenderlo. In sede di visite mediche è emersa questa problematica e il club tedesco ha fatto un passo indietro, ma il giocatore era a posto fisicamente non aveva alcun infortunio o problema particolare. Anche il Milan all’epoca ci confermò che il problema era relativo solo alle condizioni fisiche. Okafor è arrivato al Milan un anno e mezzo fa per 15 milioni di euro. C’era entusiasmo per questo colpo perché lui aveva fatto bene al Salisburgo. Il suo problema è stato proprio essere utilizzato sia come prima che come seconda punta. Questo col tempo invece di aiutarlo lo ha destabilizzato. Ha segnato molti gol entrando dalla panchina. Non ha giocato tantissimo, ma quando è entrato ha risolto molte partite. Il problema c’è stato quest’anno, perché sperava di essere più coinvolto. Vedendo che il suo minutaggio era sempre ridotto si è un po’ lasciato andare con la gestione Fonseca”.