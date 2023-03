Napoli-Eintracht 3-0, le pagelle di IamNaples.it: AIR Victor! Zielinski stracolmo di classe

Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte anche al ritorno 3-0 con una doppietta di Victor Osimhen e un gol di Piotr Zielinski. Una splendida prestazione dei partenopei, che conquistano la ventinovesima vittoria stagione su trentacinque partite giocate. Per la prima volta nella storia, il Napoli è ai quarti di finale di Champions League. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Torna titolare e si prende la porta svettando ogni tipo di possibile tentativo dell’Eintracht. Ottimo anche nella gestione della palla e nelle uscite, alte e basse.

Di Lorenzo 7,5: Capitano della storia, assist per il secondo gol di Osimhen, tanta corsa, qualità, impegno e determinazione in entrambe le fasi. La Treccani deve coniare altri aggettivi per definirlo, perché al momento non esistono.

Rrahmani 7: Meno appariscente del collega sudcoreano, ma insieme formano una coppia di livello altissimo. Bene in ogni fase, si incolla a Santos Borré per tutta la partita e non gli lascia spazio.

Kim 7,5: Attacca e difende come se nulla fosse, contrasta ogni cosa che si muove sul prato del Maradona, gasa tutto il pubblico quando si lancia in avanti e prova la conclusione: “Kim Kim Kim”. Dal 66′ Juan Jesus 7: Molto bene nelle chiusure nonostante un pressing più alto dell’Eintracht, prende un giallo ingenuo su Santos Borré.

Mario Rui 7: Torna e si riprende la fascia sinistra, oltre all’aggressività mette in campo una qualità altissima, prende anche qualche calcio dai tedeschi, ma stavolta è bravissimo a mantenere la calma. Si propone sempre per dare aiuto a Kvara.

Anguissa 7: La sua espressione facciale alla vista dell’ennesima prova dell’AIR Victor è la stessa di tutti i tifosi del Napoli che guardavano ciò che stava accadendo. La sua è una partita ordinata nel primo tempo, man mano che il tempo passa domina gli avversari come se fossero le sue marionette.

Lobotka 7,5: Giocatore strepitoso, il cervello della squadra, è il regista di un film stupendo che vuole vincere l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Quei falli guadagnati con intelligenza permettono sempre di far respirare la squadra.

Zielinski 8: Nel primo tempo è uno dei più brillanti, prima nel recuperare i palloni e poi nel smistarli con qualità eccelsa. Quelle sterzate sono ormai un must. Torna al gol su rigore. Dal 73′ Ndombele 7: Sembra sempre che stia per perdere il pallone e poi trasforma il recupero in dribbling, a volte si intestardisce troppo, ma quest’intenzione è figlia di una voglia di incidere sempre in partita.

Politano 7,5: Si intende a meraviglia con Di Lorenzo e Anguissa, è suo il primo tiro della partita che impensierisce Trapp e fa capire all’Eintracht come andrà la partita. Bellissimo l’assist per il primo gol di Osimhen. Dal 67′ Lozano 7: Mette minuti importanti nelle gambe dopo il problema fisico, fraseggia bene coi compagni nella gestione della palla quando la partita è già finita.

Osimhen 9: La sua è una prestazione sontuosa, si avventa su ogni pallone mettendo in difficoltà sempre Tuta e Ndicka. Il primo gol dà la prova che farebbe concorrenza anche a Tamberi al salto in alto alle Olimpiadi. Il problema alla mano tiene in ansia tutto il Maradona, mette una fasciatura e torna a giocare come se fosse per strada. Un alieno. Dall’80’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 7,5: Più volte vicino al gol, non lo trova per questione di centimetri. Ma i suoi lanci, la sua qualità, i dribbling, danno la sensazione che sia un giocatore speciale, capace di far tutto in qualsiasi momento. Un po’ sfortunato nelle due sfide con l’Eintracht sotto porta. Dal 73′ Elmas 7: Come Lozano, si preoccupa molto di gestire il pallone, sacrificandosi aiutando Mario Rui sulla sinistra nelle poche volte in cui l’Eintracht prova a impensierire Meret.

Nico Bastone